تقارير: العبادي يطلق حزمة إصلاحات على خلفية التظاهرات

اتخذ رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، حزمة إصلاحات وقرارات مهمة، بعد اجتماع طارئ مع عدد من الوزراء والمستشارين، جرى خلاله مناقشة سبل وقف الاحتجاجات في البصرة وعدد من مدن جنوبي العراق.

وأصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم السبت، سبعة قرارات بشأن مطالب التظاهرات التي شهدتها البلاد، من بينها حلّ مجلس إدارة مطار النجف. بحسب ما نقله موقع "السومرية نيوز".

© AFP 2018 / Haidar Mohammed Ali اجتماع أمني طارئ برئاسة العبادي لمناقشة تداعيات تظاهرات الأمس في العراق

وقال مصدر مطلع "للسومرية نيوز"، إنه "على ضوء تواصل رئيس الوزراء حيد العبادي مع المواطنين والعشائر والاستماع إلى مطالبهم ومتابعة اللجان الوزارية، أصدر سبعة قرارات".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تقرر إطلاق تخصيصات البصرة (3.5) ترليون دينار فورا"، مشيرا إلى أنه "تقرر أيضا استخدام التخصيصات المطلقة لتحلية المياه وفك الاختناقات بشبكات الكهرباء وتوفير الخدمات الصحية اللازمة".

وتابع "توفير التخصيصات اللازمة لفك اختناقات الكهرباء للمحافظات"، لافتا إلى أنه "سيتم توسيع وتسريع آفاق الاستثمار للبناء بقطاعات السكن والمدارس والخدمات".

وأكد أنه "تقرر إطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل وفق نظام عادل بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية"، لافتا لى أنه "تقرر زيادة الإطلاقات المائية وبالأخص إنصاف المحافظاتظ: البصرة وذي قار والمثنى والديوانية لوقوعها جنوب الأنهر، وعلى وزارة الموارد المائية والقيادات الأمنية بالمحافظات منع التجاوز على الحصص المائية".

وكانت تظاهرات عديدة قد انطلقت بوم الجمعة 13 يوليو/تموز، واقتحم مئات العراقيين المطار وأوقفوا الحركة الجوية، موسعين نطاق احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد، بعد مظاهرات في مدينة البصرة الجنوبية.