"الاقتصاص ممن آذوه"... الحوثي يعلق على اختيار "أمير الإمارات المنشق" قطر للجوء

وقال محمد علي الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا، في تغريدة أمس الأحد 15 يوليو/تموز: "الشيخ راشد بن حمد الشرقي اختار مكانا مناسبا للاقتصاص ممن آذوه وعرقلوا مسيرته العملية وبالتالي فاختيار قطر يدل على البعد السياسي للأمير".

وأضاف: "ولن يدرك أمراء آل زايد ذلك إلا بعد برهة من الزمن واعتقد سيزداد ال زايد العجرفة على حكام امارة الفجيرة بعد ذهاب الأمير للضيافة بقطر ونحن مرحبين بزيارته لليمن".

الشيخ راشدبن حمدالشرقي اختار مكانامناسبا للاقتصاص ممن اذوه وعرقلوامسيرته العملية وبالتالي فاختيار قطر يدل على البعد السياسي للامير

ولن يدرك امراءال زايد ذلك الابعدبرهةمن الزمن

واعتقدسيزداد ال زايدبالعجرفة على حكام امارةالفجيرةبعد ذهاب الامير للضيافةبقطر ونحن مرحبين بزيارته لليمن — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 14, 2018

يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد زعمت إجراءها حوارا مع الشيخ راشد بن حمد الشرقي، تحدث فيه عن خلافات بين حكام الإمارات.

كما تطرق الشيخ راشد إلى الحديث عن قرار أبو ظبي خوض حرب اليمن، مشيرا إلى أن أبو ظبي تفردت في اتخاذ القرار.

وكان وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات، أنور قرقاش، قد غرد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "يتآمر المرتبك على هذه الأسرة الحاكمة أو تلك، وتنقصه كالعادة الشجاعة، فيلجأ إلى تسريبات ومقابلات صحفية مرتبة خوفا من المواجهة، لعبة مفضوحة تعمّق أزمته وسقوطه الأخلاقي".

يتآمر المرتبك على هذه الأسرة الحاكمة أو تلك، وتنقصه كالعادة الشجاعة، فيلجأ إلى تسريبات ومقابلات صحفية مرتبة خوفا من المواجهة، لعبة مفضوحة تعمّق أزمته وسقوطه الأخلاقي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 15, 2018

وتقود السعودية التحالف العربي لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، التي تقاتل جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء.