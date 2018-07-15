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    تحرير المخطوفين في درعا برعاية روسية

    برعاية روسية... الجيش السوري يحرر 5 جنود من سجون "النصرة" بدرعا (بالصور)

    © Sputnik . firas alahmad
    العالم العربي
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    برعاية من جمهورية روسيا الاتحادية تم تحرير خمسة مختطفين من قبضة المجموعات المسلحة في درعا في الجنوب السوري.

    الحضور الروسي في النعيمة، درعا، سوريا
    © Sputnik . Ali Hashem
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    وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا إنه بموجب اتفاق المصالحة، الذي ترعاه جمهورية روسيا الاتحادية بين الدولة السورية والفصائل المسلحة في مدينة درعا وبعض القرى المحيطة، تم تحرير خمسة مختطفين من قبضة المجموعات المسلحة.

    وسيتم تسليمهم إلى ذويهم بعدما حصلوا على الرعاية الصحية اللازمة، علما أن المختطفين الخمسة المحررين هم عناصر من الجيش السوري وكانوا أسرى لدى المجموعات الإرهابية المتواجدة في منطقة درعا البلد.

    وتم أسرهم شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي 2017 بعد الهجوم الذي نفذه تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) والفصائل المسلحة الموالية لها على مواقع للجيش في حي المنشية ومحيط قاعدة الدفاع الجوي، مؤكدا أن الأسرى المحررين بحالة صحية جيدة باستثناء عنصر واحد كان يعاني من كسر سابق في القدم وتم نقله بعد تحريره إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم له.

    وبين مراسل "سبوتنيك" أن الأسرى المحررين هم يوسف الساجر وعيسى يعقوب أحمد وخالد الخليف الفارس ومهند عبدالله خليف شحادة، وجميعهم من مرتبات الفرقة الخامسة، إضافة إلى مازن بسام السيد عمر من مرتبات الفرقة 15 "قوات خاصة".

    تحرير المخطوفين في درعا برعاية روسية
    © Sputnik . firas alahmad
    تحرير المخطوفين في درعا برعاية روسية
    تحرير المخطوفين في درعا برعاية روسية
    © Sputnik . firas alahmad
    تحرير المخطوفين في درعا برعاية روسية
    تحرير المخطوفين في درعا برعاية روسية
    © Sputnik . firas alahmad
    تحرير المخطوفين في درعا برعاية روسية
    تحرير المخطوفين في درعا برعاية روسية
    © Sputnik . firas alahmad
    تحرير المخطوفين في درعا برعاية روسية

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    اخبار مركز المصالحة الروسي, أخبار سوريا, تحرير مختطفين, مركز المصالحة الروسي, الجيش السوري, سوريا
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