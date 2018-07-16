الاتحاد الأوروبي والصين يدعمان التسوية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن

أعلن الاتحاد الأوروبي والصين أن التسوية، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، هي السبيل الوحيد لإلحاق الهزيمة التامة بالإرهاب في سوريا.

© Sputnik . Sergey Guneyev بيسكوف: وجهات النظر حول سوريا بين بوتين وترامب قد تكون صعبة

بكين — سبوتنيك . وجاء في بيان مشترك صادر عن القمة العشرين بين الجانبين، اليوم الاثنين 16 يوليو / تموز: "الاتحاد الأوروبي والصين يدعمان التسوية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، حيث إنه يعتبر السبيل الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم والاستقرار والقضاء التام على الإرهاب في سوريا".

كما دعا الجانبان لتعزيز حماية المدنيين السوريين وتحسين ظروف وصول المنظمات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

وتعاني سوريا منذ مارس / آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين، اللذين تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.