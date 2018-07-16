السلطات السعودية تبدأ التحرك بعد توجيه الملك سلمان

وأكدت أنه بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لن تألو جهداً في تقديم الخدمات والتسهيلات كافة التي تمكنهم من أداء مناسكهم وشعائرهم بيسر وسهولة ومن ضمنهم الحجاج القطريون، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأكدت المملكة أن الحجاج القطريين مرحب بهم على الرغم من العقبات التي تضعها حكومتهم لمنعهم من أداء شعيرة الحج، كما رحبت باستقبال ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج من مختلف الجنسيات والمذاهب والأعراق، من شتى أقطار العالم.

بدورها، بدأت المديرية العامة للجوازات مباشرة مهامها في موسم الحج، وإنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام، حيث استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بصالات الحج وكذلك جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بصالة الحجاج في مدينة جدة أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين إلى المملكة بكل حفاوة وترحيب، وذلك وفقاً لـ"واس".