رجل أمن سعودي يفتح النار على زملائه وسقوط قتلى وجرحى

كشفت السلطات السعودية، أمس الأحد، تفاصيل بشأن واقعة إطلاق نار حدثت مساء السبت الماضي، في البلاد، وأسفرت عن مقتل رجلي أمن، ومصرع الجاني، فضلا عن إصابة 3 آخرين.

ووفقاً لصحيفة "سبق" السعودية، فقد قتل رجلا أمن سعوديان، مساء السبت الماضي، في منفذ الوديعة وشرورة بعدما أطلق مواطن سعودي يعمل لدى إحدى القطاعات العسكرية المشتركة (الجوازات) في المنفذ، ويبلغ من العمر 34 عاما، النار مرتين على رجال الأمن في حادثين متصلين مستخدماً سلاحه الرسمي.

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وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله عشوي، أن "الواقعة حدثت في تمام الساعة 08:40 من مساء يوم أمس السبت الموافق 1/11/1439هـ، حيث تلقى مخفر شرطة الوديعة بمحافظة شرورة بلاغاً عن إطلاق نار داخل المنفذ، وعلى الفور تم مباشرة البلاغ وتبين أن المواطن قام بإطلاق النار تجاه اثنين من زملائه بالمنفذ، بسبب خلاف يخص غيابه عن العمل، كما اتضح من التحقيقات الأولية، ونتج عن إطلاق النار وفاة أحدهما على الفور وإصابة آخر ونقل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالته مستقرة".

وأضاف عشوي: أنه "وبعدما لاذ الجاني بالفرار من الموقع، تم استيقافه من قبل دوريات أمن الطرق على بعد 80 كيلومتراً من محافظة شرورة، فبادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، مما تسبب في استشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين، ولخطورة الموقف تم التعامل معه وإطلاق النار عليه مما نتج عنه مقتله فوراً".

إلى ذلك، "نقل أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، تعازي ومواساة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمـد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، إلى ذوي الشهيد جندي إبراهيم بن حسين أحمد آل هشلان، من منسوبي القوة الخاصة لأمن الطرق"، والذي استشهد في إطلاق نار أثناء ملاحقة أحد المطلوبين جنائيا، عن محافظة شرورة 80 كيلومترا، وإلى ذوي الشهيد وكيل رقيب متعب بن محمـد الأحمري، من القوات المشتركة بمنفذ الوديعة، داعيا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويتقبلهما من الشهداء في عليين مع النبيين والصديقين".