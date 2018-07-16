بوتين يدعو المعارضة السورية للسير على درب الرئيس الأسد

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، أن روسيا تبذل جهودا حثيثة من أجل تنشيط الحوار السياسي في سوريا، مشيرا إلى ضرورة أن تحذو المعارضة حذو السلطات وتشارك في تشكيل اللجنة الدستورية.

موسكو — سبوتنيك . وقال بوتين عبر أثير "القناة الأولى" اليوم الاثنين: "نحن الآن نقوم بمحاولات قوية من أجل تنشيط هذا الحوار. لقد أقنعنا الرئيس الأسد بتشكيل جزئه من اللجنة التي يجب أن تعمل على تحضير التعديلات الدستورية، أو اعتماد دستور جديد".

وأضاف بوتين "قام الأسد بذلك، إلا أن المعارضة لم تقم بذلك حتى الآن".

وأشار بوتين إلى أن المعارضة السورية ومن يدعمها يجب أن تشارك في تشكيل اللجنة الدستورية.

وأتم بوتين "الكرة حاليا في ملعب المعارضة ومن يدعمها. يجب على الأقل تشكيل جزئهم من هذه اللجنة والمضي قدما في هذا الطريق".