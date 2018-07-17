اليمن... إصابة قيادي في حزب الإصلاح بمحاولة اغتيال في عدن

أصيب قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح في محاولة اغتيال، اليوم الثلاثاء، في محافظة عدن جنوبي اليمن.

وذكر مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك"، أن مسلحين يستقلون سيارة أطلقوا النار على القيادي في فرع الإصلاح بمديرية التواهي صادق أحمد، أثناء مروره ومرافقه بحي القلوعة، ما أدى إلى إصابتهما.

© REUTERS / FAWAZ SALMAN اليمن...نجاة مدير أمن عدن من محاولة اغتيال

ولفت المصدر إلى أن الحادث يأتي عقب ساعة من نجاة القيادي السلفي والداعية عادل الجعدي، من انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته أثناء توقفها في مديرية المعلا.

وأشار إلى أن الجعدي يشغل منصب رئيس فرع جمعية الحكمة اليمانية السلفية في محافظة الضالع، وكان ممن تعرض للاعتقال ضمن شخصيات دينية من قبل القوات الأمنية في عدن منتصف أيار/مايو 2016.

يذكر أن قرابة 15 رجل دين وضابط تعرضوا في محافظة عدن جنوبي اليمن، لعمليات اغتيال أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن عدد منها.