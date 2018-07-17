بعد الإمارات ومصر والعراق... الملك سلمان يتخذ قرارا بشأن الكويت

اتخذ مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، 17 يوليو/ تموز، في قصر السلام بجدة، قرارا بشأن الكويت، بعد موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

فوفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي.

وأضافت الوكالة الرسمية أن المجلس، الذي عقد جلسة اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فوض وزير الخارجية عادل الجبير الذي سيترأس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الكويتي بالتوقيع على صيغة محضر إنشائه.

يذكر أن السعودية عملت خلال الفترة الماضية على إنشاء مجالس للتنسيق السياسي والاقتصادي مع عدد من الدول في مقدمتها الإمارات ومصر والعراق، لتسهيل التنسيق والتعاون المشترك.