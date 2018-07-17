مصدر لـ"سبوتنيك": اتفاق يقضي بتحرير مختطفي بلدات اشتبرق وكفريا والفوعة في ريف إدلب

أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" عن اتفاق يقضي بتحرير من تبقى من مختطفي بلدة اشتبرق ونحو 1000 من أهالي بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين في ريف إدلب من قبل تنظيم "جبهة النصرة" باتجاه منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي.

© Sputnik . Zaher Tahhan اتفاق مخيم اليرموك يدخل حيز التنفيذ وأهالي كفريا والفوعة يرفضون المغادرة

وأكد المصدر لـ" سبوتنيك " أن الاتفاق ينص في المقابل على "الإفراج عن عدد من الإرهابيين المعتقلين لدى الحكومة السورية والتابعين للجماعات المسلحة".

وذكر المصدر أنه من المرجح أن يتم البدء بتنفيذ الاتفاق يوم غد الأربعاء

وكان أهالي كفريا والفوعة قد أوقفوا تنفيذ اتفاق يقضي بخروجهم في أواخر شهر أبريل/ نيسان بسبب عدم وجود ضمانات تحفظ سلامتهم من اعتداءات "جبهة النصرة"، وكان الاتفاق وقتها يقضي بإخراج الإرهابيين من مخيم اليرموك مقابل تحرير المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة ومختطفي اشتبرق على مرحلتين.