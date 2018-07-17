العبادي يدعو لكشف "المندسين" وحماية المتظاهرين

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على أهمية حماية المتظاهرين، ودعا المواطنين إلى التعاون مع الحكومة العراقية من أجل كشف "المندسين" ومن يستهدفون الأمن العام، بعد احتجاجات مستمرة منذ عدة أيام جنوبي العراق.

القاهرة — سبوتنيك. وقال العبادي، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، "نؤكد على أهمية حماية المتظاهرين وحفظ الأمن بعموم البلاد"، مضيفا "وجهنا القوات الأمنية بالحفاظ على سلامة المواطنين ومنع أي اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".

© Sputnik . Nazek Mohamed في خضم المظاهرات... العبادي يصدرا أمرا عاجلا بشأن ضباط الجيش والشرطة

وتابع رئيس الوزراء العراقي "أدعو المواطنين إلى التعاون مع الحكومة في كشف المندسين ومن يستهدف الأمن العام، فنحن بحاجة إلى تعاون كبير مع المواطنين لمواجهة الفاسدين".

وأضاف العبادي "أدعو القيادات السياسية إلى تحمل مسؤوليتها إزاء حفظ البلاد واستقرارها"، مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء العراقي ناقش زيادة حصة مياه الشرب لمحافظة البصرة واتخذ مجموعة من الإجراءات".

وتشهد محافظات في وسط وجنوب العراق، منذ عشرة أيام، مظاهرات تطالب بتوفير خدمات وفرص عمل للعاطلين، فيما دعا وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي يوم أمس الاثنين، المحتجين إلى التزام الهدوء، ومنح السلطات فرصة للتجاوب مع مطالبهم، مشيرا إلى أن رسالة الاحتجاجات وصلت للحكومة.