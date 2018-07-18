مسلحو درعا البلد يواصلون تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة (صور)

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، قامت المجموعات المسلحة فى منطقة درعا البلد، اليوم الأربعاء، بتسليم 3 دبابات وعربتي "بي إم بي" و4 مدافع ثقيلة و6 حشوات خاصة بهذه المدافع و3 قواعد إطلاق قذائف هاون وسبطانتي إطلاق ورشاشا من عيار 23 مم إلى الجيش السوري.
وسلم المسلحون فى منطقة درعا البلد منذ بدء تنفيذ الاتفاق دبابة وعربة مصفحة وعربة بريطانية الصنع ومدفعا ثقيلا وقواذف وحشوات صاروخية وقواذف "ب 10" وأجهزة رؤية ليلية ونهارية تركب على الدبابات وعربات الـ"بي إم بي" وأجهزة اتصال حديثة إضافة إلى كمية من الذخائر المتنوعة.
ونقل عدد من الحافلات يوم الأحد الماضي العشرات من المسلحين وعائلاتهم من منطقة درعا البلد باتجاه الشمال السوري في سياق الاتفاق الذي يقضي بإخلاء المنطقة من مظاهر التسلح وعودة مؤسسات الدولة السورية.
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