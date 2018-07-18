مقتل محمد صالح الأحمر في تفجير استهدف نائب رئيس الجمهورية اليمني

نجا نائب رئيس الجمهورية اليمني، علي محسن الأحمر، اليوم الأربعاء 18 يوليو/تموز، من محاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل القائد العسكري اليمني، محمد صالح الأحمر.

وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" إن القائد العسكري اليمني، محمد صالح الأحمر، قتل هو وعدد من مرافقيه، بتفجير لغم استهدف موكب نائب رئيس الجمهورية اليمني في مأرب.

من جانبها، نعت رئاسة أركان الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية " سبأ "، مقتل محمد صالح الأحمر في مأرب.

وقالت رئاسة الأركان اليمنية "نعلن استشهاد العميد الركن محمد صالح الأحمر، الملحق العسكري لبلادنا لدى مملكة البحرين، وهو يؤدي واجبه الوطني الموكل إليه في محافظة مأرب".

وتابع البيان "أبناء الشعب اليمني لن يدخرون جهدا في مواجهة هذه العصابة الإمامية الكهنوتية، والدماء الطاهرة التي يقدمها أحرار اليمن في مختلف الميادين لن تذهب هدرا وستحقق النصر القريب".

وأفادت تقارير صحفية يمنية أن محمد صالح الأحمر، هو صهر (زوج أخت) علي محسن الأحمر، وأشارت التقارير إلى أن تم اقتياد نائب رئيس الجمهورية اليمنية إلى مكان آمن.