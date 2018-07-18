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19:01 18 يوليو/ تموز 2018
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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أمير قطر ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا

    قطر تطلب من سلطات موسكو تقاسم الخبرة في تنظيم كأس العالم

    © Sputnik . Sergey Guneev
    العالم العربي
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    أعلن نائب محافظ موسكو، بيوتر بريوكوف، اليوم الأربعاء، أن السلطات القطرية طلبت من موسكو مشاركة خبرتها في تنظيم كأس العالم وعمل الأجهزة والخدمات التابعة للمدنية.

    موسكو — سبوتنيك. وقال بريوكوف، في مؤتمر صحفي في المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا": "لقد سألني أحد ما إذا كنا سنتشارك خبراتنا في تنظيم كأس العالم مع زملائنا من قطر، نعم، لقد طلبوا [المساعدة] بالفعل، وتبادل الخبرات التي لدينا في فترة الإعداد، خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المتخصصون لدينا سيطلعونهم على ذلك بكل رحابة صدر".

    الدوحة - قطر
    © REUTERS / Fadi Al-Assaad
    شاهد... قطر تروج لكأس العالم 2022 في روسيا
    واحتضنت روسيا مباريات كأس العالم في كرة القدم —2018 في الفترة من 14 حزيران/يونيو حتى 15 يوليو، وفيما يتعلق بالمونديال المقبل فإنه سيقام في دولة قطر في عام 2022.   

    وسلم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأحد 15 يوليو، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إيفانتينو.

    وحضر عملية التسليم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إيفانتينو.

    ورحب الرئيس بوتين بالضيف القطري وسلمه كرة القدم التي سيلعب بها المباراة النهائية اليوم بين منتخبي فرنسا وكرواتيا.

    وعقب ذلك ناقش الرئيسان العلاقات الثنائية بين الدولتين، خلال محادثات قصيرة.

    وعلق أمير قطر على عملية التسليم بقوله: "أهنئكم وأهنئ الشعب الروسي على نجاح البطولة، نتطلع إلى دعوتكم (بوتين) إلى بطولة قطر في 2022".

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    الكلمات الدلالية:
    كأس العالم2022, أخبار مونديال قطر 2022, مونديال 2022, كأس العالم, قطر, روسيا
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