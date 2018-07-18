قطر تطلب من سلطات موسكو تقاسم الخبرة في تنظيم كأس العالم

موسكو — سبوتنيك. وقال بريوكوف، في مؤتمر صحفي في المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا": "لقد سألني أحد ما إذا كنا سنتشارك خبراتنا في تنظيم كأس العالم مع زملائنا من قطر، نعم، لقد طلبوا [المساعدة] بالفعل، وتبادل الخبرات التي لدينا في فترة الإعداد، خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المتخصصون لدينا سيطلعونهم على ذلك بكل رحابة صدر".
وسلم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأحد 15 يوليو، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إيفانتينو.
وحضر عملية التسليم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إيفانتينو.
ورحب الرئيس بوتين بالضيف القطري وسلمه كرة القدم التي سيلعب بها المباراة النهائية اليوم بين منتخبي فرنسا وكرواتيا.
وعقب ذلك ناقش الرئيسان العلاقات الثنائية بين الدولتين، خلال محادثات قصيرة.
وعلق أمير قطر على عملية التسليم بقوله: "أهنئكم وأهنئ الشعب الروسي على نجاح البطولة، نتطلع إلى دعوتكم (بوتين) إلى بطولة قطر في 2022".
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