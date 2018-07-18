بعد إعلان أنصار الله استهداف "أرامكو"... الحوثي يوجه رسالة إلى الأجانب في السعودية

وجه قيادي بارز في جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم، الأربعاء، 18 يوليو/ تموز، رسالة إلى الأجانب العاملين في السعودية.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، في تغريدة على "تويتر": "ندعوا الأجانب، ونخلي مسؤولية الشعب اليمني عن أي اصابة لهم في الأهداف المستهدفة في جميع المناطق الخاضعة، أو التابعة للعدوان الأمريكي السعودي وحلفائه".

وأضاف:"في حال استمروا ببقائهم فيها، ولم يلحقوا بزملائهم المغادرين إلى بلدانهم، وهذا يأتي في أطار الحرص على سلامتهم، وسواء تواجدوا بأرامكو، أو غيرها".

ندعوا مجددا الاجانب ونخلي مسؤلية الشعب اليمني عن اي اصابة لهم بالاهداف المرسومة بجميع المناطق الخاضعة أو التابعة للعدوان الامريكي السعودي وحلفائه في حال استمروا ببقائهم فيهاولم يلتحقوا بزملائهم المغادرين إلى بلدانهم وهذا ياتي في اطار الحرص على سلامتهم وسواء تواجدوا بأرامكو اوغيرها — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 18, 2018

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت استهداف مصفاة نفط تابعة لشركة "أرامكو" في العاصمة السعودية، الرياض.

ومن جانبها، أعلنت شركة "أرامكو" السعودية عن وقوع حريق في أحد الخزانات في مصفاة الرياض، دون وجود خسائر بشرية، عقب إعلان جماعة "أنصار الله" استهداف المصفاة.

وقالت شركة "أرامكو" في تغريدة على "تويتر"، اليوم، الأربعاء: "تمكّنت فرق الإطفاء في أرامكو السعودية والدفاع المدني من السيطرة على حريقٍ محدود، وقع، مساء اليوم، في أحد الخزانات في مصفاة الرياض. ولم تقع أية إصابات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة بهذا الحريق، وجاري التحقيق لمعرفة مسببات الحادث".