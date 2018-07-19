إريتريا تسحب قواتها من الحدود مع إثيوبيا

قالت وكالة الأنباء الإريترية الرسمية، إن إريتريا سحبت قوات من الحدود مع إثيوبيا في "بادرة على المصالحة" مع عدوتها القديمة.

وقالت الوكالة، على صفحتها على فيسبوك، اليوم الخميس 19 يوليو/تموز: "حري بالمهتمين بالاستقرار والاقتصاد القوي في المنطقة أن يبذلوا ما في وسعهم لمساعدة البلدين على تجاوز حرب لا معنى لها تسببت في معاناة كبيرة للشعبين".

© REUTERS / TIKSA NEGERI إقلاع أول رحلة للخطوط الجوية الإثيوبية إلى إريتريا منذ 20 عاما

وأعلنت إثيوبيا، في وقت سابق، اليوم عن أول سفير لها لدى إريتريا، منذ عقدين من الزمان. وقالت وكالة "فانا"، إن "الإعلان الأخير في القرن الأفريقي يعيد العلاقات بين الجارتين المتحاربتين بسبب نزاع على الحدود"، حسب "رويترز".

وكان الرئيس الإريتري، أسياسي أفورقي، أعاد، الاثنين الماضي، فتح سفارة بلاده في إثيوبيا، التي بقيت مغلقة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية.

وبإعادة فتح هذه السفارة في أديس أبابا، تنتهي زيارة رسمية استمرت 3 أيام للرئيس الإريتري إلى إثيوبيا، لترسيخ وقف الأعمال العدائية بين البلدين.

وجاءت هذه الزيارة بعد التوقيع في أسمرة، في التاسع من يوليو/تموز الجاري، على "إعلان مشترك للسلام والتعاون"، ينهي عقدين من الحرب بين البلدين، بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي.