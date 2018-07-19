"حماس" تعلن موافقتها على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية

رام الله- سبوتنيك وأصدرت "حماس" بيانا قالت فيه إن "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل وأكد رئيس الحركة للأخير موافقة حماس على الورقة المصرية التي قدمت لوفد الحركة في زيارته الأخيرة للقاهرة الأسبوع الماضي".
وكان وفد من حركة "حماس" قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأربعاء 11 يوليو/ تموز، تلبية لدعوة مصرية. وترأس الوفد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري وضم كل من أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وحسام بدران وعزت الرشق وروحي مشتهى.
وعقد الوفد سلسة لقاءات بمسؤولين من المخابرات المصرية على رأسهم اللواء عباس كامل.
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