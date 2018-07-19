"حماس" تعلن موافقتها على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس 19 يوليو/ تموز، أنها وافقت على الورقة المصرية الخاصة بالمصالحة الفلسطينية.

رام الله- سبوتنيك وأصدرت "حماس" بيانا قالت فيه إن "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل وأكد رئيس الحركة للأخير موافقة حماس على الورقة المصرية التي قدمت لوفد الحركة في زيارته الأخيرة للقاهرة الأسبوع الماضي".

© REUTERS / MOHAMMED SALEM وفد "حماس" ينهي زيارته إلى القاهرة بعد لقاءات مع المخابرات المصرية

وأضاف البيان "وتناول الجانبان خلال الاتصال التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وخاصة ملف المصالحة والمشاريع الإنسانية لأبناء قطاع غزة بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير".

وكان وفد من حركة "حماس" قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأربعاء 11 يوليو/ تموز، تلبية لدعوة مصرية. وترأس الوفد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري وضم كل من أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وحسام بدران وعزت الرشق وروحي مشتهى.

وعقد الوفد سلسة لقاءات بمسؤولين من المخابرات المصرية على رأسهم اللواء عباس كامل.