حصيلة سبعة تفجيرات ضربت كركوك أغنى مدن العراق والمنطقة

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصادر أمنية وطبية، اليوم الخميس 19 يوليو/تموز، بإصابة 17 شخصا بينهم أطفال، إثر سبعة تفجيرات وقعت على التوالي في مناطق متفرقة من كركوك، شمال بغداد.

وحسب مصدر أمني تحفظ عن اسمه، أن تفجير إثر عبوة ناسفة وقع بالقرب من مطعم "مأكولات كص زبيد"، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح.

© Sputnik . Nazek انفجار 6 عبوات ناسفة في كركوك شمالي العراق

وتفجير ثاني بعبوة ناسفة أيضا وقع بالقرب من مثلجات "عرفة"، وثالث قرب أسواق "قندورة".

ولفت المصدر إلى أن المواقع المذكورة تقع في منطقة طريق بغداد، ملمحا إلى أن العبوات الناسفة رميت من قبل عناصر إرهابيين يستقلون سيارة "جارجر" سوداء اللوان، مجهولة اللوحات.

وأكمل، تم رصد السيارة من قبل شهود عيان، منوها إلى أن الإرهابيين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وعلمنا من مصدر أمني آخر، أن تفجيرا رابعا استهدف أسواقا تدعى "بيتي" في منطقة طريق بغداد أيضا.

نفذ التفجير الرابع إرهابيون يستقلون سيارة تويوتا بيضاء اللون، مجهولة اللوحات كالأولى.

وبيّن المصدر أن الإرهابيين قاموا برمي كيس أسود على الأسواق، وأدى إلى انفجار، لكن دون ضحايا سوى أضرار مادية.

© REUTERS / Goran Tomasevic إصابة أطفال داخل مستشفى بتفجير من ستة هجمات في كركوك شمال بغداد

وأفاد مصدر طبي بإصابة سبعة أشخاص من بينهم أطفال، إثر سقوط صاروخي كاتيوشا من نوع (K4) على حديقة مستشفى الطفل في كركوك على الطريق مع بغداد.

مصدر آخر أخبرنا بانفجار قنبلتين صوتيتين ألقى بهما مجهولين في منطقة الشورجة في مركز كركوك، دون أضرار أو ضحايا.

وفي تفجير هو السابع من نوعه، عن عبوة ناسفة مزروعة من قبل مجهولين في منطقة الممدودة بالقرب من

محولة للكهرباء، ما أدى إلى تدمير المحولة وانقطاع التيار الكهربائي.

وأكد مصدر طبي لمراسلتنا، أن الحصيلة النهائية لتفجيرات ليلة أمس الأربعاء في كركوك، بلغت 17 مصابا بجروح متفاوتة.

وتأتي هذا التفجيرات بالتزامن مع مظاهرات حاشدة شهدتها محافظات عدة في وسط وجنوب العراق، خلال الأيام الماضية، ضد نقص الخدمات، والبطالة، وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة.