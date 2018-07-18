العراق... المظاهرات ستعود مرة أخرى وبأعداد أكبر إذا فشلت الحكومة بتنفيذ التزاماتها

حذر رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس محافظة البصرة، علي شداد الفارس، من عودة المظاهرات في المحافظة وتصاعد وتيرتها بأعداد ومطالب أعلى، إذا لم تف الحكومة العراقية المركزية بالوعود التي أعطتها للحكومة المحلية.

بغداد — سبوتنيك. وقال الفارس في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "في حال فشلت الحكومة بتنفيذ التزاماتها التي أعطتها للحكومة المحلية في البصرة للمتظاهرين فإن وتيرة المظاهرات ستعود مرة أخرى وبأعداد أكبر وسقف المطالب سيزداد".

وتشهد العديد من مناطق ومحافظات العراق تظاهرات كبيرة، لا سيما المحافظات الجنوبية، بسبب الانخفاض في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها الطاقة الكهربائية.

ومع اشتعال التظاهرات في البلاد، فرض الأمن العراقي، مساء الأحد الماضي، حظرا للتجوال في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى جنوبي البلاد، بعد مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 50 عنصرا من قوات الأمن، في مظاهرات متواصلة منذ سبعة أيام احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ومستوى الخدمات، فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن الشعب العراقي من حقه ان يطالب بحقوقه، فيما دعا القوات الأمنية إلى المساهمة بدعم حملة البناء والإعمار.