الجيش الإسرائيلي يهاجم خلية أطلقت بالونات حارقة جنوبي قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه قام بقصف خلية أطلقت بالونات حارقة قرب موقع لحركة "حماس" جنوبي قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي على "تويتر" أن "طائرة عسكرية أغارت على خلية إرهابية قامت بإطلاق بالونات تخريبية بالقرب من موقع تابع لـ"حماس"، شمالي قطاع غزة، باتجاه إسرائيل".

A Hamas terrorist squad was launching arson balloons from the southern Gaza Strip into Israeli territory. In response, an IDF aircraft fired towards the squad — IDF (@IDFSpokesperson) July 19, 2018

​وأضاف أن "الجيش يواصل التعامل بقدرات زائدة ضد أعمال الإرهاب التي تقودها المنظمة الإرهابية حماس".

The IDF will continue to operate against Hamas' terrorist activity and views this activity with great severity — IDF (@IDFSpokesperson) July 19, 2018

​وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد ذكرت في تقرير لها نشر، في 5 يوليو الجاري، أن أكثر من 20 حريقا يوميا يندلع بسبب البالونات الحارقة التي يطلقها الفلسطينيون.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة باتت تشكل تهديدا حقيقيا على المستوطنات المحيطة بغلاف غزة، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على انطلاق العمل الفلسطيني بالاختراع الجديد، منذ 30 من مارس/ آذار الماضي، الذي تزامن مع الاحتفال بيوم الأرض الفلسطيني.