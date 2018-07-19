صحيفة: "BBC" تكشف الطرف الذي أمدها بالوثائق... ومسؤول قطري يرد

نقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن مصدر مسؤول في الحكومة القطرية، قوله إن بلاده "لم تدفع الأموال للجماعات الإرهابية لإطلاق سراح المختطفين".

وأضاف المسؤول أن بلاده "تعاملت مع الحكومة العراقية التي كانت طرفا في العملية، وتم إيداع المبلغ في البنك المركزي العراقي بمعرفة حيدر العبادي رئيس وزراء العراق"، بحسب صحيفة "الشرق".

وتابع:

قطر احتاطت في وقت سابق بإدخال أموال إلى العراق بشكل رسمي وواضح وعلني؛ لدعم جهود السلطات العراقية في إطلاق سراح المختطفين القطريين، وهذه الأموال لم تدخل عن طريق التهريب، فالمختطفون القطريون صدرت لهم تأشيرات بشكل رسمي، وكانوا تحت حماية السلطات الأمنية العراقية عندما تم خطفهم، وهذا ما أكده العبادي بأن الأموال القطرية موجودة في المصرف المركزي في بغداد ويتم التعامل مع الموضوع بشكل قانوني.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نشرت تقريرا بعنوان "هل دفعت قطر أكبر فدية في التاريخ لتحرير الأمراء المخطوفين في العراق"، تناولت فيه قضية المواطنين القطريين الذين تعرضوا للاختطاف في العراق عام 2015، مستندة إلى وثائق تشير إلى تورط قطر في دعم جماعات إرهابية.

وملخص القصة أن 100 مسلح كانوا على متن عشرات السيارات الرباعية الدفع، اختطفوا 28 شخصا من الأسرة الحاكمة كانوا يشاركون في رحلة صيد جنوبي العراق، يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول 2015.

وبحسب التقرير، فإن قطر دفعت فدية بلغت مليار دولار لإطلاق سراح الرهائن، وتقاضت هذا المبلغ جماعات وأشخاص تصفهم الولايات المتحدة بأنهم "إرهابيون".

وقالت "بي بي سي" إن الطرف الذي أمدها بالوثائق التي استندت إليها في هذا التقرير هو "حكومة مناوئة لقطر".