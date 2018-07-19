التحالف العربي يصدر 5 تصاريح لسفن متجهة إلى الموانئ اليمنية تحمل مواد غذائية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس، أنه أصدر 5 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية تحمل المواد الغذائية والمشتقات النفطية.

وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية، أضاف التحالف في بيان له، أنه تواجد 3 سفن بميناء الحديدة و5 سفن بانتظار الدخول إلى الميناء.

© Sputnik . Ahmed Abdelwahab اليمن... تحالف القبائل يطالب هادي بإقالة الحكومة وتسليم الجنوب للمجلس الانتقالي

وأوضح التحالف، أن المليشيا الحوثية تتعمد تعطيل السفينه "Carpe diem II" لميناء الحديدة منذ 25 يوما وتحمل الجازولين.ويقوم التحالف العسكري العربي والذي تقوده السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، بشن غارات مكثفة على مواقع جماعة "أنصار الله" وحلفائها، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لبسط السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة الجماعة عليها في يناير/ كانون الثاني 2015.