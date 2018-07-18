عبد الملك الحوثي يشكف كيف فضح "قوى العدوان" في الحديدة

وقال الحوثي، في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية: "من المضحك أن يطلب أحد من اليمنيين أن ينسحبوا من الحديدة لتسليمها للإمارات". وأضاف "أن طلب ذلك مخالف للمواثيق والأعراف الدولية فماذا لو طلبت بريطانيا من الفرنسيين الانسحاب من باريس أو مدينة فرنسية أخرى وتسليمها للبريطانيين هل هذا طلب منطقي".

© AP Photo / Hani Mohammed عبد الملك الحوثي يقدم عرضا جديدا إلى السعودية والإمارات

وأشار إلى أنه "منذ أيام المبعوث الأممي السابق ولد الشيخ أحمد ، لم نمانع من دور رقابي ولوجستي للأمم المتحدة في الميناء بشرط وقف العدوان على الحديدة"، لافتا إلى "أنه لم يتم ممانعة جمع إيرادات الموانئ بما فيها ميناء الحديدة وإيرادات النفط والغاز في مأرب وشبوة وحضرموت وتخصيصها للمرتبات بإشراف أممي، على أن تصرف من صنعاء مرتبات المناطق الحرة التي لم يتمكن السعودي والإماراتي من احتلالها".

كما أشار الحوثي إلى أن "المبعوث الأممي نقل مطالب الإمارات، التي يتفاعل معها نائبه كما يبدو، وذكرنا له أن الذي يعنينا، مبادرته وليس مطالب الإمارات وأطماعها"، مؤكداً أن القبول بمبادرة المبعوث الأممي فضح قوى العدوان وكشف زيف إدعاءات هذه الدول".

وأوضح زعيم جماعة "أنصار الله"، أن "تقييم الجماعة للموقف الرسمي الفرنسي يأتي بعد البريطاني في سلبيته تجاه الشعب اليمني وإسهامه في العدوان"، مشيراً إلى أن هناك دول أوروبية موقفها أكثر اعتدالاً. واستهجن "وقوف فرنسا إلى جانب النظامين السعودي والإماراتي اللذين يدعمان القاعدة وداعش في اليمن كفصائل تخوض المعركة جنبا إلى جنب مع المرتزقة".

ولفت إلى أنه لم يتم رفض مقابلة السفير الفرنسي وإنما تمت المطالبة بتقديم إيضاحا مقدما عن دور فرنسا في العدوان على اليمن بعد أن تم الإعلان في الإعلام عن مشاركة عسكرية فرنسية، وقد بلغنا أن تحالف العدوان هو الذي اعترض على مجيئه، مشدداً على أنه "من يرغب أن يلعب دور الوسيط في وقف العدوان على بلدنا من المهم أولا أن يكون متوازنا وحياديا وحريصا على تحقيق السلام".