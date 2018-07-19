13 إرهابيا يسلمون أنفسهم إلى الجيش الجزائري منذ بداية الشهر الجاري

الجزائر- سبوتنيك وأفاد بيان لوزارة الدفاع أن 13 إرهابيا سلموا أنفسهم، آخرهم الإرهابي المسمى العربي اللادمي نويجح المدعو الخطاب الذي سلم نفسه اليوم الخميس في منطقة تمنراست أقصى جنوبي الجزائر.
وأكد البيان استرجاع الجش لـ14 قطعة سلاح وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى كانت بحوزة المسلحين، مشيرا إلى أن "هذه النتائج تؤكد نجاعة المقاربة المتبناة من طرف قيادة الجيش في مجال محاربة الإرهاب".
وارتفع عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم للجيش منذ بداية السنة الجارية 2018 ، إلى 73 إرهابيا ، أغلبهم سلموا أنفسهم في منطقة تمنراست وأدرار جنوبي الجزائر.
ويفسر مراقبون ومشتغلون على الملف الأمني في الجزائر تزايد عدد الإرهابيين الذي قرروا التوقف عن العمل الإرهابي، بجملة من العوامل أبرزها تجديد الجيش الجزائري طرح نداء للإرهابيين للاستسلام مقابل الاستفادة من تدابير العفو التي يقررها قانون المصالحة الوطنية الصادر منذ أيلول 2005.
وقال أمين عام رابطة علماء دول الساحل والصحراء، يوسف مشرية، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "الجهود التي تقوم بها هيئات دينية وقبلية في منطقة الجنوب وشمال مالي، ساهمت في اقتناع عدد كبير من الإرهابيين بضرورة التوقف عن النشاط الإرهابي".
وأضاف "رابطة علماء دول الساحل بذلت جهودا مهمة في الحد من قدرة المجموعات الإرهابية على نشر الفكر المتطرف"، لافتا إلى أن "تشديد الجيش الجزائري لمراقبة المناطق الحدودية قلص من منافذ تمون المجموعات الإرهابية في هذه المناطق، ودفع ذلك الإرهابيين الى الاستسلام".
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)