شرطي في جهاز أمن السجون وراء عملية السطو المسلح على مصرف وسط العاصمة التونسية

أعلنت السلطات التونسية توقيفها لشرطي يعمل في جهاز أمن السجون، اتضح أنه منفذ عملية السطو على مصرف وسط العاصمة، قبل أكثر من أسبوع.

تونس- سبوتنيك. أكد بيان نشرته وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، أنه "بعد إجراء الأبحاث والتحريات، وبعد عمليات فنية معمقة، نجحت فجر اليوم الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية في إدارة الشرطة العدلية، بالتنسيق مع منطقة الأمن الوطني بالمنزه، وفريق خاص تابع لإدارة أمن إقليم تونس، في إيقاف المشتبه به المتورط في قضية السطو المسلح على الفرع البنكي في المنار، والتي جدت، يوم 11 يوليو/ تموز 2018، وحجز السيارة المستعملة في العملية".

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وأوضح البيان أن الأبحاث والتحريات أكدت أن "المتهم في القضية المذكورة، تابع للإدارة العامة للسجون والإصلاح، يبلغ من العمر 40 سنة، أصيل ولاية منوبة (ضواحي العاصمة تونس )، وقد تم حجز القبعة والحقيبة المستعملة في عملة السطو، بالإضافة إلى جزء مهم من المبلغ المالي المستولى عليه" ، مشيرا إلى أن "الأبحاث لا تزال متواصلة، وسيتم تقديم أكثر معطيات حول الموضوع "، في وقت لاحق.

وصرح مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" أنه "منذ عملية السطو تم توقيفه في حفل زفاف أحد أصدقائه، في وقت متقدم من فجر اليوم الجمعة "، فيما ذكرت تقارير أنه تم توقيف شقيقة منفذ عملية السطو، والتي منحته دفترها البنكي، للسماح له بإيداع المبلغ الذي استولى عليه من البنك.

وكان شخص مسلح قد نفذ عملية سطو على بنك يتبع الشركة التونسية للبنك، في منطقة المنار، في الضاحية الغربية للعاصمة التونسية، حيث دخل إلى البنك ملثما بضمادة، وقام بمطالبة الموظفين بمنحه مبلغا من المال، قبل أن يحصل على ما أراد، وأخرج مسدسا كان بحوزته، وأطلق النار في الهواء بعد خروجه، وتمكن من الفرار.

ويقع البنك قبالة مقر مركز الأمن الوطني في منطقة المنار، ولم يتعرض أي من الموظفين للأذى، خلال تلك العملية.