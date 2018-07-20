عملية موسعة لوزارة الدفاع الجزائرية

قامت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، بعملية موسعة لها في عدد من المناطق.

وتمكنت مفارز الجيش الوطني الجزائري، من توقيف 24 مهربا، وضبط 3 سيارات رباعية الدفع، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتم ضبط 4 أطنان من المواد الغذائية المعدة للتهريب.

توقيف 24 مهربا وضبط 3 سيارات رباعية الدفع جنوب الجزائر pic.twitter.com/l5m1Q1KsmV — seybousenews23 (@seybousenews23) July 20, 2018

وقال بيان لوزارة الدفاع إن الوزارة قامت بعملياتها في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة.

وأضافت أن مفارز الجيش الوطني الشعبي حجزت سيارات، و14 كغ من المخدرات.

وضبط 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة.