قطر تتخذ قرارا عسكريا لأول مرة فى تاريخ قواتها المسلحة

قال اللواء الركن سعيد حمد النعيمي رئيس هيئة الخدمة الوطنية القطرية، إن البرامج العسكرية التي يخضع لها المجندون خلال فترة الخدمة الوطنية تم تحديثها لتتواكب مع المعدات والآليات العسكرية المتطورة بالوحدات المختلفة لقواتنا المسلحة.

وقال القائد العسكري في تصريحات لصحيفة الشرق القطرية، إن أكاديمية الخدمة الوطنية وفرت الكثير من الأدوات التدريبية العسكرية التي تعتبر الأحدث على مستوى العالم وذلك من أجل تجويد التدريب وتخريج مجندين أكفاء ينخرطون في القيام بواجبهم الوطني.

وأشار إلى أن أكاديمية الخدمة الوطنية ستدخل منظومة مشبهة القتال التي تحاكي الواقع مؤكدا أن هذه المنظومة ستكون "موجودة بكل قوة" في الأكاديمية.

وصرح بأنه سيجري "تدريب المجندين لأول مر ميدانيا على القتال بالليزر في أساليب القتال في المناطق المبنية".

© AP Photo / قطر تتخذ قرارا عسكريا جديدا لتحقيق الاستقرار في المنطقة

وأوضح النعيمي أن خطة التدريب العسكري الجديدة تجعل المجندين على درجة عالية من الجاهزية لتحقيق أمن قطر.

وأشار إلى أنه تم تشييد مرافق متطورة للتدريب على الرماية والسباحة والرياضة والدفاع عن النفس".

وأكد النعيمي جاهزية الأكاديمية لاستقبال أول دفعة بعد تحديث نظام الخدمة الوطنية عقب صدور قانونها هذا العام.

وتستقبل أكاديمية الخدمة الوطنية الدفعة الجديدة في سبتمبر/ أيلول العام الجاري.

ويتضمن التدريب فترتين رئيسيتين أو فصلين رئيسيين، وتتضمن فترة التدريب 3 مراحل كل مرحلة يقضي فيها الجندي شهرين.