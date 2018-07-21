17 امرأة يرغبن بالترشح للانتخابات البحرينية

القاهرة — سبوتنيك. ويتم ترشح معظم النساء البحرينيات بشكل مستقل، إذ أن الجمعيات السياسية في البلاد اعتادت عدم طرح مرشحات ضمن قوائمها الانتخابية، بخلاف قائمة "تجمّع الوحدة الوطنية"، التي ضمت مرشحة واحدة في انتخابات المجلس والبلديات لسنة 2014.
وحتى الآن، تحظى محافظة العاصمة (المنامة) بالنصيب الأكبر من المرشحات، حيث تشير المعلومات المتداولة إلى عزم 6 مرشحات الدخول في معترك الانتخابات البرلمانية.
وأعلنت سيدتان من المحافظة الجنوبية رغبتهن بالترشح للمجلس النيابي؛ فيما أعلنت 4 سيدات، من محافظة المحرق، رغبتهن بخوض الانتخابات القادمة.
كانت الانتخابات السابقة، عام 2014، شهدت ترشح 23 امرأة لمجلس النواب، و10 للمجلس البلدي؛ وتمكنت 7 نساء فقط من الانتقال إلى الجولة الثانية، فازت منهن 3 في مجلس النواب، وامرأة واحدة في مجلس بلدي.
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