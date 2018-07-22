نيابة البحرين تأمر بحبس رجل دين احتياطيا بسبب تغريدات

أمرت النيابة البحرينية، اليوم الأحد، بحبس أحد رجال الدين لمدة سبعة أيام احتياطيا على ذمة اتهامه بإهانة رمز، يعتبر موضع تمجيد وإجلال ديني، بعد إقراره بنشر تغريدات بهذا الشأن.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "الأيام"، تصريح لرئيس نيابة المحافظة الشمالية، جاء فيه أن النيابة "تلقت بلاغا من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، بشأن قيام أحد الأشخاص بنشر تغريدات مسيئة على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي".

© Sputnik . Valeriy Melnikov البحرين تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد "حسابات تدار من قطر"

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واستجوبت المتهم، الذي أقر بأن الحساب خاص به، وقد واجهته بالتغريدات الثابتة في الحساب وعبارات الإساءة الواردة فيها، وأمرت بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة إلى الشخص المذكور تهمة إهانة رمز موضع تمجيد وتقديس ديني لدى إحدى الطوائف في البحرين، وذلك استنادا للمادة 310/2 من قانون العقوبات، وجاري استكمال التحقيقات، تمهيدا لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

وأوقفت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في البحرين، أمس الأول، الشيخ محمد سعيد العرادي (54عاما)، بعد أن قام بنشر تغريدات على "تويتر"، مثلت إهانة لإحدى الملل، وتم تحويله إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

ونشر العرادي، عبر حسابه على"تويتر" تغريدات، "ناقش فيها بعض الحوادث التاريخية التي جرت بعد وفاة النبي محمد".

وكتب الشيخ العرادي، على حسابه في "تويتر"، الخميس الماضي، "قمت بحذف بعض التغريدات، التي لربما يساء فهمها من قبل البعض.