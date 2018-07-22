بوتفليقة ينعى عسكريا: مجاهدا كبيرا ومناضلا فذا

نعى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد 22 يوليو/تموز رجلا عسكريا وقع في الأسر.

وقال الرئيس الجزائري، إن بلاده فقدت برحيل العقيد أحمد بن شريف "مجاهدا كبيرا ومناضلا فذا من رجالات نوفمبر"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأرسل الرئيس الجزائري برقية عزاء لأسرته وقال فيها إن شريف يعتبر أحد "رجالات نوفمبر الذين سطروا في تاريخها صفحات عز ومجد وفخار، إذ كان الفقيد يمثل جيلا كاملا بما ينطوي عليه الجيل من حب وإخلاص للوطن، ومن إقدام وشجاعة في ميادين النزال، ومن عزم وتصميم على بناء مجتمع آمن".

وفاة العقيد احمد بن شريف: الجزائر تفقد "مجاهدا كبيرا ومناضلا فذا" (الرئيس بوتفليقة) https://t.co/UjPzg83Sho — Dyalna أخبار الجزائر (@Dyalna_AR) July 22, 2018

​"وفاة المجاهد و مؤسس الدرك الوطني العقيد أحمد بن شريف" : https://t.co/82tf3vXHVH via

— Dzair News TV (@Dzairnewstv) July 22, 2018

وقال بوتفليقة إن "شريف لم يثنه ما أصيب به من جراح ولا ما وقع فيه من أسر عن مواصلة رسالته لتحرير الوطن".

ويعد أحمد بن شريف مؤسس "الدرك الوطني" الجزائري.