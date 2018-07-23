بعد تعاون بغداد والرياض... توجيه عاجل من ابن سلمان بشأن أربيل

كشفت محطة وكالة "كردستان 24" عن توجيه جديد من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن أربيل عاصمة كردستان العراق.

© REUTERS / HANDOUT بعد إلغاء زيارة الوفد العراقي إلى السعودية... تعاون جديد بين بغداد والرياض

ونقلت المحطة، عن مصدر بالقنصلية السعودية، قوله: إن "وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين سيصل إلى أربيل، اليوم، لبحث استثمار المشاريع في إقليم كردستان". وأضاف أن "الوفد السعودي سيزور أربيل بناء على توصية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وكان العراق والسعودية اتخذا قرارا، الأسبوع الماضي، بفتح باب للتعاون الجديد بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع) إن المصرف العراقي للتجارة قرر افتتاح فرع له في السعودية، بعد حصوله على التراخيص الرسمية من مجلس الوزراء السعودي. وأوضحت أن هذا الإجراء سيدعم التعاون الاقتصادي بين العراق والمملكة.