بعد تعاون بغداد والرياض... توجيه عاجل من ابن سلمان بشأن أربيل

ونقلت المحطة، عن مصدر بالقنصلية السعودية، قوله: إن "وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين سيصل إلى أربيل، اليوم، لبحث استثمار المشاريع في إقليم كردستان". وأضاف أن "الوفد السعودي سيزور أربيل بناء على توصية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".
وكان العراق والسعودية اتخذا قرارا، الأسبوع الماضي، بفتح باب للتعاون الجديد بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع) إن المصرف العراقي للتجارة قرر افتتاح فرع له في السعودية، بعد حصوله على التراخيص الرسمية من مجلس الوزراء السعودي. وأوضحت أن هذا الإجراء سيدعم التعاون الاقتصادي بين العراق والمملكة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)