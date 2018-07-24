تلفزيون فلسطين: موقف "حماس" غير أخلاقي

قال التلفزيون الفلسطيني إن مزاعم حركة حماس حوله "غير أخلاقية، وغير وطنية، وتهدف لبث الفرقة".

وأعلن الناطق باسم التلفزيون، خالد سكر، اليوم الثلاثاء 22 يوليو/تموز أن مزاعم حركة حماس بخصوص موقف التلفزيون من مسيرات العودة "افتراءات، لا تحظى بأية مسوغات أخلاقية ولا وطنية، ولا يعبر قطعا عن أي حس بالمسؤولية الوطنية"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

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وزعمت حركة حماس أن موقف التلفزيون الفلسطيني من مسيرات العودة "سلبي".

وأضاف سكر: "فوجئنا بالأمس ببيان لمسؤول العلاقات الوطنية في حركة حماس حسام بدران يتهم التلفزيون الرسمي ببث المواقف السلبية المناقضة لمسيرات العودة والشامتة بدماء شهداء المسيرات".

وأكد سكر أن من يعتمد قلب الحقائق وبث روح الفرقة والتحريض أداة لتسويق "أباطيله ومزاعمه وأوهامه لن يكون له ذلك".

وقال الناطق باسم التلفزيون إن "حماس" تدعي زورا رفع الحصار عن قطاع غزة "الذي تحكمه بالحديد والنار".

وأشار سكر إلى أن "ما تدعيه حماس بات سهاما ترتد على صدرها المسكون حقدا وغلا وما تروجه وسائل إعلامها لم يعد ينطلي إلا على القليل ممن أخذتهم العزة بالإثم".

وأكد سكر أن تلفزيون فلسطين يواصل فعله المعتاد بفضح سياسات الاحتلال وتعرية مواقفه وطواقمه في الخندق المتقدم.