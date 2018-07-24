سوريا تعترف باستهداف إسرائيل لإحدى طائراتها الحربية

أعلن مصدر عسكري سوري استهداف إسرائيل لإحدى المقاتلات السورية على أطراف وادي اليرموك، في الجولان، في الأجواء السورية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الثلاثاء، عن المصدر قوله: "العدو الإسرائيلي يؤكد تبنيه للمجاميع الإرهابية المسلحة، ويستهدف إحدى طائراتنا الحربية التي تدك تجمعاتهم في منطقة صيدا، على أطراف وادي اليرموك، في الأجواء السورية".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، عن إطلاق صاروخ "باتريوت" لاعتراض مقاتلة سورية من طراز "سوخوي"، اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي جنوب هضبة الجولان المحتلة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي في بيان، اليوم الثلاثاء 24 تموز/يوليو: "أطلق صاروخ "باتريوت" باتجاه طائرة مقاتلة سورية من نوع سوخوي اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي في جنوب هضبة الجولان"، موضحا: "تم متابعة المقاتلة حيث خرقت الأجواء الإسرائيلية بعمق كيلومترين ومن ثم تم اعتراضها".

يتبع…