توجيه جديد من الملك سلمان

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء 24 يوليو/تموز، توجيها لجميع القطاعات الحكومية والأهلية في المملكة العربية السعودية.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "وجه الملك سلمان جميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات الصلة بخدمة الحجاج، ببذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن منذ قدومهم عبر مختلف المنافذ وفي المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة والمواقيت والطرق المؤدية إليها، والحرص على مضاعفة الجهود والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مواكبة لما يستجد من تطوير في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومختلف المرافق تيسيراً على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة وأمان".

#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه جميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات الصلة بخدمة الحجاج ببذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن منذ قدومهم عبر مختلف المنافذ وفي المدينتين المقدستين #مكة_المكرمة و #المدينة_المنورة وفي #المشاعر_المقدسة والمواقيت والطرق المؤدية إليها.#واس — واس (@spagov) July 24, 2018

ورحب العاهل السعودي، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر السلام بجدة، "بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا بالتوافد من مختلف دول العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، سائلا الله تعالى أن يتقبل حجهم ويوفقهم لأداء المناسك".

#خادم_الحرمين_الشريفين يرحب بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا بالتوافد من مختلف دول العالم إلى المملكة لأداء فريضة #الحج.#واس — واس (@spagov) July 24, 2018

ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد قوله إن "مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، وثمن توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين المملكة ودولة الكويت، مجددا التأكيد على الروابط الوثيقة بين البلدين والحرص على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".

وبيّن الوزير السعودي أن "المجلس، أعرب عن تقدير المملكة لما تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها من دور مهم للعمل على تجنيب الأطفال دمار الحروب وآلام الشتات في أنحاء العالم، مجددا التأكيد على دعم المملكة لكل الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم والحد من وقوع الخسائر في الأرواح بين المدنيين".

وشدد في هذا السياق، على "دعوة المملكة لمجلس الأمن الدولي إلى إدانة ما تقوم به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من تجنيد للأطفال والزج بهم في ساحات القتال واستخدامهم دروعا بشرية وإطلاق الصواريخ الباليستية من منصات نصبت في الأحياء المدنية، مما يمثل استهتارا واضحا بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية".

وجدد المجلس رفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى بـ"الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان ويعطل الجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى رفض هذا القانون وجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني بهدف طمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.