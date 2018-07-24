أمير قطر يبحث مكافحة الإرهاب مع تريزا ماي في بريطانيا

استعرض أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، في لندن، اليوم الثلاثاء، العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى جهود البلدين في مكافحة الإرهاب ومحاربة تمويله.

© REUTERS / Hamad I Mohammed مع بدء استضافته لكأس العالم... هذا ما وعد به أمير قطر في مونديال 2022

القاهرة — سبوتنيك . وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أشاد الشيخ تميم بن حمد بالعلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية المتينة، التي تجمع قطر بالمملكة المتحدة لأكثر من مئة عام، كما أشاد بالتقدم الذي تم إنجازه في كافة مجالات التعاون، لاسيما في الاقتصاد والأمن والدفاع وغيرها.

ويقوم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بزيارة إلى بريطانيا، يلتقي خلالها رئيسة الوزراء ​تيريزا ماي​".

وتأتي زيارة أمير قطر تلبية لدعوة من ماي، التي اجتمع معها اليوم الثلاثاء، لبحث توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، التي أشارت إلى أن المباحثات المشتركة ستشمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما ذكرت أنه "سيلتقي خلال الزيارة عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين البريطانيين".