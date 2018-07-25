تعزيزات يمنية إماراتية مشتركة على تخوم زبيد بالحديدة استعدادا لاقتحامها

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، اليوم الأربعاء، إن تعزيزات القوات الحكومية المسنودة بالقوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي إلى غرب مدينة زبيد في وقت تواصل فيه عمليات تمشيطها لمزارع جنوب مديرية التحيتا وصولاً الى مزارع غرب مدينة زبيد، وإنها تمكنت من السيطرة على مواقع "أنصار الله" وكبدتهم خسائر فادحة، مشيرة إلى صد القوات الحكومية خلال اليومين الماضيين محاولات تسلل لمسلحي "أنصار الله" جنوب التحيتا، عقب معارك غرب مدينة زبيد تمكنت خلالها من قتل واعتقال عدد منهم.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH المبعوث الأممي إلى اليمن يصل صنعاء للقاء قيادات الحوثيين

وبالتزامن مع تعزيز القوات الحكومية تواجدها على تخوم مدينة زبيد، بدأ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث زيارة للعاصمة صنعاء، للقاء قيادات جماعة "أنصار الله" ومعرفة ردها بشأن خطته المتضمنة انسحاب مسلحي الجماعة من مدينة الحديدة ومينائها، وإحلال قوات أمنية حكومية بدلاً عنهم بإشراف أممي.

واعتبر مراقبون أن التعزيزات العسكرية تمهد لعملية واسعة للقوات الحكومية لاستعادة السيطرة على عدد من مديريات الحديدة، في حال رفض "أنصار الله" الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا عربياً دعمًا لحكومة الرئيس هادي.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.