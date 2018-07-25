"أنصار الله" تستغل معلومات استخباراتية دقيقة في عملية خطيرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أن سلاح الجو المسير، التابع للجيش واللجان الشعبية، نفذ عملية هجومية نوعية على مركز التحكم والسيطرة للقوات الحكومية في محافظة البيضاء، "وفق معلومات استخباراتية وإحداثيات دقيقة".

نقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة عن مصدر عسكري قوله إن سلاح الجو المسير للجيش واللجان الشعبية، تمكن من تدمير عدد من الآليات العسكرية والذخائر في موقع الجريبات في البيضاء، لافتا إلى خروج 3 أطقم محملة بالقتلى، فضلا عن سقوط قتلى وجرحى في هجوم مشابه على مركز للعمليات في جبهة ناطع بالمحافظة ذاتها.

© Sputnik . Aleksandr Vilf الجيش اليمني يسقط طائرة دون طيار تابعة لـ"أنصار الله" بمحافظة البيضاء

وأفاد مصدر القناة بأن قوى ما يصفه بالعدوان "فرضت طوقا أمنيا على موقع الجريبات بعد استهدافه، فيما كثف العدو من طلب الإسعاف والإخلاء الطبي للجرحى" وفق قوله.

وكان سلاح الجو المسير، نفذ الأحد الماضي عملية مشابهة، استهدفت غرف القيادة والسيطرة للقوات الإماراتية في معسكر عنبرة بالساحل الغربي، كما نفذت يوم 18 من يوليو/ تموز الجاري عملية نوعية استهدفت مصفاة "أرامكو" في الرياض بطائرة بعيدة المدى من نوع "صماد 2" وفقا للمسيرة.

وكان الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، أعلن منذ قليل، إسقاط الطائرة. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "مضادات الجيش الوطني في محور بيحان، أسقطت طائرة مسيرة إيرانية الصنع تابعة للمليشيا الحوثية في مديرية الملاجم".