إعلان جديد من الدوحة... قطر ترسل مذكرة إلى وكالة الطاقة الذرية

وجهت البعثة الدائمة لدولة قطر لدى المنظمات الدولية في العاصمة النمساوية، فيينا، مذكرة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعلن فيها انضمامها إلى فريق الاتصال المعني بالأمن النووي.

© AFP 2018 / LUCAS JACKSON / POOL قبل التراجع المفاجئ...ماذا كان يدبر لأمير قطر في بريطانيا

وتفيد المذكرة بانضمام دولة قطر إلى الفريق والتزامها بالأهداف الواردة في بيان مبادئ الصادر عن فريق الاتصال على النحو الوارد في الوثيقة INCIRC/899 وطلب نشرها كوثيقة من الوثائق الرسمية وتعميمها على الدول الأعضاء، وفقا لصحيفة الوطن المحلية

يذكر أن مجموعة من الدول الداعمة لمسألة حفظ الأمن النووي الدولي قد أسست الفريق في العام 2016 خلال أعمال قمة الأمن النووي التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ودعت الدول الأعضاء في بيانها المشترك إلى المساعدة في مواجهة التحديات المستمرة والمتطورة للأمن النووي مع تعزيز أهداف النهوض بتنفيذ التزامات الأمن النووي وبناء هيكل عالمي للأمن النووي معزز ومستدام وشامل بما في ذلك تحديد الاتجاهات الناشئة التي قد تتطلب المزيد من الاهتمام المركز في نشر فكر الأمن النووي.