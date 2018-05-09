بوتين يناقش مع مجلس الأمن الروسي الضربة الإسرائيلية على سوريا وبرنامج إيران النووي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس، فلاديمير بوتين، ناقش مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، البرنامج النووي الايراني بعد خروج أمريكا من الصفقة، بالإضافة إلى الوضع في سوريا، بما فيه الضربات الجوية الإسرائيلية.

موسكو-سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "جرت مناقشة الوضع القائم حول خطة عمل الشاملة المشتركة بعد إعلان الولايات المتحدة الخروج من الصفقة الإيرانية النووية. تم الإعراب عن القلق العميق بصدد هذا القرار والتشديد مرة أخرى على أهمية هذه الوثيقة".

© Sputnik . Mikhail Klimentiev وزير إسرائيلي: أطلعنا روسيا على معلومات "سرية" حول برنامج إيران النووي

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن مساء أمس الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران ، واصفاً إياه بأنه "كارثي"، وإعادة العمل بالعقوبات على طهران.

وأضاف بيسكوف: "خلال الاجتماع تم تطرق الوضع في سوريا، بما فيه الضربات الجوية الإسرائيلية الليلية. وتم تبادل الآراء حول ذلك بصدد لقاء فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو المقبلة اليوم".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كشف في وقت سابق، قبيل مغادرته تل أبيب متوجها إلى موسكو، أن لقاءه اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحمل في طياته أهمية خاصة.