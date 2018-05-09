بوتين يناقش مع مجلس الأمن الروسي الضربة الإسرائيلية على سوريا وبرنامج إيران النووي

موسكو-سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "جرت مناقشة الوضع القائم حول خطة عمل الشاملة المشتركة بعد إعلان الولايات المتحدة الخروج من الصفقة الإيرانية النووية. تم الإعراب عن القلق العميق بصدد هذا القرار والتشديد مرة أخرى على أهمية هذه الوثيقة".
وأضاف بيسكوف: "خلال الاجتماع تم تطرق الوضع في سوريا، بما فيه الضربات الجوية الإسرائيلية الليلية. وتم تبادل الآراء حول ذلك بصدد لقاء فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو المقبلة اليوم".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كشف في وقت سابق، قبيل مغادرته تل أبيب متوجها إلى موسكو، أن لقاءه اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحمل في طياته أهمية خاصة.
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