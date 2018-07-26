بالفيديو... "عملية تفجير" تعقب قرار محمد بن سلمان

نشر مقطع مصور، يوثق عملية تفجير في مياه البحر الأحمر، بعد ساعات من القرار السعودي الذي أسفر عنه اجتماع أمني لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وثق مراسل قناة "العربية" السعودية في اليمن لحظة تفجير الجيش اليمني لغما بحريا، صباح اليوم الخميس، زرعه الحوثيون في البحر الأحمر.

وأعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الأربعاء أن الحوثيين هاجموا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر ما أدى إلى إلحاق "أضرار بسيطة" فيها.

وأعلنت السعودية تعليق جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب، بعد اجتماع أمني رأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

مراسل العربية @H_alsufayan يوثق لحظة تفجير الجيش اليمني صباح اليوم للغم بحري زرعتة الميليشيات في البحر الأحمر. pic.twitter.com/wW4DFTI3KU — قناة العربية (@AlArabiya) July 26, 2018

كما كتبت قناة "الإخبارية" الحكومية السعودية في حسابها على "تويتر" نقلا عن التحالف "هجوم إرهابي حوثي إيراني على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر"، مضيفة "تعرض ناقلة النفط لأضرار بسيطة والميليشيات كادت أن تتسبب في كارثة بيئية".

ولم يحدد التحالف طبيعة الهجوم أو حجم حمولة الخام التي كانت تنقلها السفينة.

في المقابل أوردت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين أن "القوة البحرية استهدفت بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية" لليمن.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة معترف بها، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع منذ التدخل السعودي إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.