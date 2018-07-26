وزارة الطاقة السعودية تكشف حقيقة تغيير تعرفة الكهرباء

قالت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الخميس، إنه لا صحة مطلقا لما يتم تداوله حاليا، في وسائل التواصل الاجتماعي حول أي تغيير لتعرفة الكهرباء.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت الوزارة أن تغيير التعرفة الحالية ليست تحت الدراسة بالمرة.

#وزارة_الطاقة: لاصحة لما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن تغيير تعرفة الكهرباء.https://t.co/wzE3LeNK9W#واس — واس (@spagov) ٢٦ يوليو ٢٠١٨

وشددت الوزارة على ضرورة توخي الحذر قبل نشر أو تداول مثل تلك المعلومات المغلوطة، وأن على الجميع التأكد من صحة ومصداقية الأخبار من مصادرها الموثوقة، واعتماد المصدر الرسمي لها وهي "وكالة الأنباء السعودية".