وزارة الطاقة السعودية تكشف حقيقة تغيير تعرفة الكهرباء

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت الوزارة أن تغيير التعرفة الحالية ليست تحت الدراسة بالمرة.
#وزارة_الطاقة: لاصحة لما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن تغيير تعرفة الكهرباء.https://t.co/wzE3LeNK9W#واس— واس (@spagov) ٢٦ يوليو ٢٠١٨
#وزارة_الطاقة: لاصحة لما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن تغيير تعرفة الكهرباء. #فاتورة_الكهرباء #تعرفة_الكهرباء— شريف النشمي (@shareef676) ٢٦ يوليو ٢٠١٨
#فاتورة_الكهرباء pic.twitter.com/VONAB8Lkob— مشعل الحيدري🇸🇦 (@AIwQofAfiecuFPg) ٢٦ يوليو ٢٠١٨
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