تعرف على أسرع سيارة رياضية فائقة في العالم

تخطط شركة "نيسان" اليابانية المتخصصة في تصنيع السيارات لإطلاق سيارة وصفتها بأنها ستكون "أسرع سيارة رياضية فائقة في العالم".

وكشفت الشركة اليابانية النقاب عن نسخة جديدة من سيارتها "نيسان جي تي آر"، بحسب ما نشره موقع "أوتو بلوج" المتخصص في أخبار السيارات.

© AP Photo / Bullit Marquez قائمة بالسيارات الأكثر تفضيلا في العالم حتى الآن

وستعتمد السيارة الجديدة على تكنولوجيا "الذكاء الصناعي" المتقدمة، لمواجهة منافسيها مثل "بورش 911"، و"شيفروليه كورفيت سي 8"، أو حتى سيارات لامبورجيني وفيراري.

وسيتم دعم سيارة "نيسان جي تي آر" الجديدة بمحرك هجين (يجمع بين الوقود والكهرباء) بقوة 786 حصانا وعزم دوران 737 رطلا، ومجموعة نقل حركة ذات دفع رباعي، ومحول سرعات مزدوج مزود بثمان سرعات تقريبا.

وما يجعل السيارة الجديدة "أسرع سيارة في العالم"، هو هيكلها الخفيف نسبيا المصنع من ألياف الكربون.

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لكن لم تكشف "نيسان" عن السرعة المتوقعة لتلك السيارة، واكتفت بالقول إنها ستكون أسرع سيارة في العالم.