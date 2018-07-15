تعرف على أسرع سيارة رياضية فائقة في العالم

وكشفت الشركة اليابانية النقاب عن نسخة جديدة من سيارتها "نيسان جي تي آر"، بحسب ما نشره موقع "أوتو بلوج" المتخصص في أخبار السيارات.
وسيتم دعم سيارة "نيسان جي تي آر" الجديدة بمحرك هجين (يجمع بين الوقود والكهرباء) بقوة 786 حصانا وعزم دوران 737 رطلا، ومجموعة نقل حركة ذات دفع رباعي، ومحول سرعات مزدوج مزود بثمان سرعات تقريبا.
وما يجعل السيارة الجديدة "أسرع سيارة في العالم"، هو هيكلها الخفيف نسبيا المصنع من ألياف الكربون.
The first Pandem Nissan GT-R in South Africa has been revealed by @SportechCars— Zero2Turbo.com (@Zero2Turbo) July 14, 2018
📷 by @iamvitale (Instagram)#ExoticSpotSA #Zero2Turbo #SouthAfrica #Nissan #GTR #Pandem #Sportech pic.twitter.com/KwfrNJo987
لكن لم تكشف "نيسان" عن السرعة المتوقعة لتلك السيارة، واكتفت بالقول إنها ستكون أسرع سيارة في العالم.
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