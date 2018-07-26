"أنصار الله" يهاجمون 3 مواقع في جيزان

نفذ مقاتلو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) هجوما على مواقع لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في قطاع جيزان، بحسب مصدر عسكري في صنعاء.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... سقوط 8 قتلى من "أنصار الله" في الضالع

القاهرة — سبوتنيك. قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" إن هجوما شنه، اليوم الخميس، مقاتلو "أنصار الله" بإسناد مدفعي على 3 مواقع عسكرية قبالة الخوبة في جيزان.

وأضاف: "سقط قتلى وجرحى من قوات الرئيس هادي واغتنام أسلحة وذخائر خلال الهجوم".

وأشار المصدر إلى استهداف مدفعية "أنصار الله" تجمعين لقوات الرئيس هادي في موقعي الطلعة والشبكة في قطاع نجران، لافتا إلى إلحاق القصف خسائر في صفوف العسكريين اليمنيين.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.