الأردن يدين الهجمات الإرهابية في محافظة السويداء

أدان الأردن، اليوم الخميس، الهجمات الإرهابية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، التي أسفرت عن مقتل نحو 216 شخصا وجرح 180.

عمان — سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، اليوم، إدانتها "الهجمات الإرهابية الهمجية التي استهدفت الأبرياء في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وأسفرت عن مقتل حوالي 250 شخصاً وإصابة العشرات".

© AFP 2018 / Mandel Ngan / AFP الخارجية الأمريكية تدين أحداث السويداء وتؤكد دعمها للشعب السوري

وأعربت غنيمات عن "أبلغ مشاعر العزاء والمواساة إلى ذوي الضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء".

وأكدت غنيمات "ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة القضاء على الاٍرهاب وظلاميته"، مؤكدة أن "الأردن سيظل شريكا فاعلا في الحرب ضد العصابات الداعشية".

وشددت غنيمات على "أهمية التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يقبله الشعب السوري الشقيق ويعيد لسوريا الأمن والاستقرار ويحفظ وحدتها وتماسكها".

وقالت إن "الأردن سيظل منخرطا في جميع الجهود المستهدفة التوصل إلى هذا الحل السياسي لإنهاء الأزمة ووقف معاناة الشعب السوري".

هذا وشن تنظيم "داعش" الإرهابي يوم أمس، هجمات استهدفت عدة قرى في ريف السويداء جنوبي سوريا.