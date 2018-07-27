تجدد المظاهرات في بغداد والأمن يغلق الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير

تجددت المظاهرات، اليوم الجمعة، في العاصمة العراقية بغداد وعدة مدن أخرى، ما دفع قوات الأمن لغلق الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير.

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubye انسحاب المتظاهرين وفتح الطرق المؤدية لساحة التحرير وسط بغداد

بغداد — سبوتنيك أفاد نشطاء مدنيون بتجدد المظاهرات المطالبة بتوفير الكهرباء والماء وللإسراع بتشكيل الحكومة.

وأكد النشطاء تجدد المظاهرات في مدن بغداد والبصرة والنجف وذي قار وميسان، للمطالبة بتوفير الكهرباء والماء واحتجاجا على انتشار الفساد والبطالة وللإسراع بتشكيل الحكومة.

كما ذكر النشطاء أن "القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى مكان التظاهر في ساحة التحرير وسط بغداد".

وكانت العديد من مناطق ومحافظات العراق قد شهدت تظاهرات كبيرة، لا سيما المحافظات الجنوبية، بسبب الانخفاض في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها الطاقة الكهربائية.