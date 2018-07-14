العراق: التظاهرات التي تشهدها البلاد حق كفله الدستور

بغداد — سبوتنيك. وأضاف أن "الشعب قادر على التعبير عن مطالبه التي هي من حقوقه المشروعة، مشيرا إلى إن التظاهر السلمي يعطي صورة واضحة عن وعي الجماهير التي كانت خير عون للقوات الأمنية خلال معارك التحرير ضد العصابات الإرهابية وها هي اليوم تستمر في تطهير الأراضي المحررة.
وجدد دعوته للمتظاهرين الكرام للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والابتعاد عن المؤسسات الحكومية وعدم الاحتكاك بالقوات الأمنية لتفويت الفرصة على المغرضين وأصحاب النوايا السيئة لأنه ومع شديد الأسف قد شوهد وقوع إصابات بين ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية خلال هذه التظاهرات، فضلا عن إحراق وتخريب عدد من المؤسسات والأجهزة التي بداخلها.
وشدد مجلس الأعلام الأمني على التكاتف والتلاحم وعدم التصديق بالشائعات المغرضة والحذر من الانجرار خلف الجهات التي تحاول استغلال ملف الخدمات، داعيا وسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التأكد من المعلومات قبل تداولها.
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