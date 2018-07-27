القوات اليمنية المشتركة تحبط هجوما لـ"أنصار الله" في مفرق زبيد بالحديدة

أعلنت القوات الحكومية المشتركة المدعومة بالتحالف العربي، إحباط هجوم لمسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

© AP Photo / Bebeto Matthews وزير خارجية اليمن لـ"سبوتنيك": كوارث تهدد التجارة الدولية ووجهنا رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن

القاهرة — سبوتنيك. ذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" "أن معارك عنيفة دارت إثر محاولة الميليشيا شن هجوم على مواقع القوات، بالقرب من مصنع الثلج الواقع في مفرق زبيد، الفاصل بين مدينتي التحيتا وزبيد".

وأكد أن القوات المشتركة أجبرت المهاجمين على التراجع والانسحاب، وتكبيدها عشرات القتلى والجرحى.

وأشار إلى أن "شن طيران التحالف غارات مكثفة، استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في مناطق زبيد والدريهمي والزيدية، تزامنت مع أخرى على الميليشيا، في كيلو 16 ومبنى مقر الشرطة العسكرية بحي التحرير، في مدينة الحديدة".