تسجيل
17:55 28 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

    لهذا السبب اختار السيسي عقد المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة

    © REUTERS / Charles Platiau
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشف برلمانيون مصريون عن أسباب اختيار جامعة القاهرة لاستضافة المؤتمر الوطني السادس للشباب.

    افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،صباح اليوم، السبت 28 يوليو/تموز، فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب في مصر، اليوم، من جامعة القاهرة، ولمدة يومين، لمناقشة قضايا الصحة والتعليم، فضلا عن إجابة الرئيس المصري عن أسئلة المواطنين في كافة المجالات.

    ومن جهته قال رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري، المهندس محمد فرج عامر، إن مؤتمر اليوم  يعد من أهم المؤتمرات الشبابية، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن المؤتمر ينعقد داخل جامعة القاهرة وهي رسالة في حد ذاتها، تكشف مدى اهتمام الرئيس بالشباب، و السبب الثانى لأهمية المؤتمر، بحسب عامر، هو أنه يعطي أولوية قصوى لعلاج جميع المشكلات والأزمات التى تواجه التعليم والصحة، فضلا عن مشاركة  3 آلاف شاب فيه.

    وعقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، شهد المشاركون في اليوم الأول للمؤتمر، جلسة بعنوان "استراتيجية بناء الإنسان المصري" برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي  فيها رئيس مجلس الوزراء، الساعة 12.30 ظهرا، وبعدها مقرر أن تبدأ جلسة "تطوير التعليم المصري".

    ولفت رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إلى أن نواب لجنته سيتابعون جميع المناقشات التي سيشهدها المؤتمر السادس، بهدف متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات التى سوف تصدر عنه، عن طريق التقدم بمشروعات القوانين اللازمة إذا كانت هناك توصيات، وقرارات صادرة عن المؤتمر تحتاج إلى تشريعات لتنفيذها، وكذلك عن طريق إلزام الحكومة بتنفيذ توصيات وقرارات المؤتمر.

    ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني للمؤتمر، غدا الأحد 29 يوليو/تموز، جلستين أخرتين، الأولى، بعنوان "تطوير منظومة التأمين الصحي"، وتشارك فيها وزيرة الصحة وعدد من عمداء كليات الطب، والأطباء الشباب، والثانية بعنوان؛ "المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية".

    على الجانب الأخر، قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن تكرار لقاءات الرئيس بالشباب يؤكد أن الدولة المصرية تعيش مرحلة جديدة وهامة من الانفتاح على الشباب والإيمان بقدراتهم، مضيفا لـ"سبوتنيك" أنه يجب على جميع مؤسسات الدولة أن تقتضي بالرئيس في الاهتمام بالشباب وتمكينهم.

    ومن المقرر أن يجيب الرئيس المصري على أسئلة المواطنين، خلال  الجلسة الختامية للمؤتمر، في حضور شباب الجامعات، ضمن مبادرة اسأل الرئيس.

    ومن جانبه حدد عضو مجلس النواب المصري، سليمان فضل العميري، أسباب اختيار السيسي لجامعة القاهرة لعقد المؤتمر السادس للشباب بها، في كونها رمزا للعلم ليس في مصر فقط وإنما في منطقة الشرق الأوسط.

    وأوضح العميري لـ"سبوتنيك" أن الرئيس السيسي، حريص على التواصل مع الشباب، ولهذا عقد 5 مؤتمرات بشرم الشيخ، والقاهرة، وأسوان، والإسماعيلية، والإسكندرية، و اليوم في جامعة القاهرة.

    ولفت النائب إلى أن مؤتمر اليوم يشهد أكبرمشاركة للشباب، من جميع الجامعات وأكبر عدد من الأسئلة من المواطنين، أكثر من 600 ألف سؤال.

    انظر أيضا:

    بعد زيارة السيسي... توقيع اتفاقية جديدة بين السودان ومصر
    السيسي: مصر واجهت 21 ألف شائعة خلال 3 أشهر
    السيسي من الخرطوم: "لا نتآمر على أية دولة وأمن السودان جزء من أمن مصر"
    زيارة السيسي إلى السودان نقطة تحول... ترامب يدعو بوتين لزيارة واشنطن... ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي
    البشير أمام السيسي: يهمنا علاقات استراتيجية مع مصر بعد إضاعة سنوات في قضايا أخرى
    السيسي من الخرطوم.. "شكرا للسودان" ويوجه رسالة لإثيوبيا وأريتريا
    السيسي يصل إلى الخرطوم لإجراء محادثات مع نظيره البشير
    السيسي يطالب المصريين بالصبر على التقشف و"الفخر" بما تحقق
    السيسي يعلق على رفع الحظر عن قيادة السعوديات للسيارة
    استعدادا لإعلان "صفقة القرن"... تفاصيل لقاء السيسي وكوشنر
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مصر, الحكومة المصرية, السيسي, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    خريجات المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة حالات الطوارئ في روسيا، خلال مراسم الاحتفال الرسمية بمناسبة إطلاق فوق الطلاب والمتدربين من جامعات موسكو في الساحة الحمراء في موسكو
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    بوتين وفاق على الذهاب مع أردوغان إلى مطعم ولكن بشرط واحد
    أردوغان لبوتين: آخرون قد يغارون منا
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك