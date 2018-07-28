لهذا السبب اختار السيسي عقد المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،صباح اليوم، السبت 28 يوليو/تموز، فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب في مصر، اليوم، من جامعة القاهرة، ولمدة يومين، لمناقشة قضايا الصحة والتعليم، فضلا عن إجابة الرئيس المصري عن أسئلة المواطنين في كافة المجالات.

ومن جهته قال رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري، المهندس محمد فرج عامر، إن مؤتمر اليوم يعد من أهم المؤتمرات الشبابية، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن المؤتمر ينعقد داخل جامعة القاهرة وهي رسالة في حد ذاتها، تكشف مدى اهتمام الرئيس بالشباب، و السبب الثانى لأهمية المؤتمر، بحسب عامر، هو أنه يعطي أولوية قصوى لعلاج جميع المشكلات والأزمات التى تواجه التعليم والصحة، فضلا عن مشاركة 3 آلاف شاب فيه.

وعقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، شهد المشاركون في اليوم الأول للمؤتمر، جلسة بعنوان "استراتيجية بناء الإنسان المصري" برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي فيها رئيس مجلس الوزراء، الساعة 12.30 ظهرا، وبعدها مقرر أن تبدأ جلسة "تطوير التعليم المصري".

ولفت رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إلى أن نواب لجنته سيتابعون جميع المناقشات التي سيشهدها المؤتمر السادس، بهدف متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات التى سوف تصدر عنه، عن طريق التقدم بمشروعات القوانين اللازمة إذا كانت هناك توصيات، وقرارات صادرة عن المؤتمر تحتاج إلى تشريعات لتنفيذها، وكذلك عن طريق إلزام الحكومة بتنفيذ توصيات وقرارات المؤتمر.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني للمؤتمر، غدا الأحد 29 يوليو/تموز، جلستين أخرتين، الأولى، بعنوان "تطوير منظومة التأمين الصحي"، وتشارك فيها وزيرة الصحة وعدد من عمداء كليات الطب، والأطباء الشباب، والثانية بعنوان؛ "المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية".

اليوم السبت 28يوليو 2018

بدء فعاليات مؤتمر الشباب السادس

بجامعه القاهرة#الموتمر_الوطني_للشباب pic.twitter.com/h9J6cf8hre — د.جيهان شفيق🇪🇬 (@DrGihaneShafik) July 28, 2018

على الجانب الأخر، قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن تكرار لقاءات الرئيس بالشباب يؤكد أن الدولة المصرية تعيش مرحلة جديدة وهامة من الانفتاح على الشباب والإيمان بقدراتهم، مضيفا لـ"سبوتنيك" أنه يجب على جميع مؤسسات الدولة أن تقتضي بالرئيس في الاهتمام بالشباب وتمكينهم.

ومن المقرر أن يجيب الرئيس المصري على أسئلة المواطنين، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، في حضور شباب الجامعات، ضمن مبادرة اسأل الرئيس.

ومن جانبه حدد عضو مجلس النواب المصري، سليمان فضل العميري، أسباب اختيار السيسي لجامعة القاهرة لعقد المؤتمر السادس للشباب بها، في كونها رمزا للعلم ليس في مصر فقط وإنما في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح العميري لـ"سبوتنيك" أن الرئيس السيسي، حريص على التواصل مع الشباب، ولهذا عقد 5 مؤتمرات بشرم الشيخ، والقاهرة، وأسوان، والإسماعيلية، والإسكندرية، و اليوم في جامعة القاهرة.

ولفت النائب إلى أن مؤتمر اليوم يشهد أكبرمشاركة للشباب، من جميع الجامعات وأكبر عدد من الأسئلة من المواطنين، أكثر من 600 ألف سؤال.