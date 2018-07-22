بعد زيارة السيسي... توقيع اتفاقية جديدة بين السودان ومصر

وقع السودان مع مصر اتفاقية مالية، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السودان ولقاء الرئيس عمر البشير.

وتم الاتفاق بين بريد السودان والهيئة القومية للبريد في مصر، على التعاون والشراكة في مجال تبادل الحوالات المالية، حسب شبكة الشروق السودانية.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH البشير أمام السيسي: يهمنا علاقات استراتيجية مع مصر بعد إضاعة سنوات في قضايا أخرى

وتتيح الاتفاقية الجديدة للبريد السوداني إرسال واستقبال التحويلات المالية من وإلى مصر.

كما تتيح استخدام مركز التجميع اللوجيتسي بمطار القاهرة لـ"تهيل حركة التجارة الإلكترونية من وإلى مصر وأمريكا عبر العاصمة القاهرة".

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه في مقر إقامته في الخرطوم بعدد من قيادات ورموز القوى السياسية والمفكرين والإعلاميين السودانيين، حرص القيادتين المصرية والسودانية على دفع العلاقات الثنائية وإجهاض أية محاولات لتعكير صفو العلاقات بينهما.

وبحسب تصريح السفير بسام راضي، المتحدث الرئاسي، فإن السيسي أعرب خلال اللقاء عن سعادته بزيارة السودان والالتقاء بمفكريها وقيادات العمل السياسي السوداني، مشيرا إلى أن سياسة مصر الخارجية تقوم على مبادئ راسخة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعدم التآمر على أية دولة، ومد روابط التعاون والتنمية وإرساء السلام، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، التي تسمو فوق أية اختلافات في وجهات النظر.