قوات هادي تسيطر على مواقع بمحافظة الجوف قرب الحدودية السعودية

سيطرت القوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة بتحالف عسكري عربي على مواقع جديدة بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية، إثر معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "قوات الرئيس هادي سيطرت اليوم، على مواقع في ميسرة سلسلة جبال الربعة الاستراتيجية ومحيطها في مديرية برط العنان بالجوف، إثر عملية عسكرية ساندها طيران التحالف بغارات مكثفة".

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD إصابة شخصين في غارات للتحالف على الحديدة غربي اليمن

وأضاف أن "قتلى وجرحى سقطوا في صفوف مسلحي أنصار الله وتم أسر 9 منهم خلال معارك عنيفة لا تزال مستمرة وسط تقدم للجيش".

من جهتها قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" إن مسلحي الجماعة "صدوا زحفاً لقوات الرئيس هادي في صحراء الأجاشر بمديرية خب والشعف شرق الجوف، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين، كما أسروا عدداً منهم وأعطبوا 3 آليات عسكرية".

وتتواصل المعارك بين قوات الجيش اليمني ومسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة الجوف على الحدود مع السعودية.

وقصف "الحوثيون" منتصف يوليو/تموز الجاري، بالصواريخ تجمعات لقوات الجيش بالمحافظة.

وأبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، وقتذاك، وكالة "سبوتنيك" بأن "وحدة الإسناد الصاروخي في أنصار الله استهدفت، بالكاتيوشا تجمعات لقوات الرئيس هادي في مجمع الحزم بمركز محافظة الجوف".

وتمثل معارك الجوف جانبا من معارك أوسع يشهدها اليمن، إذ يقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 25 مارس/آذار 2015، بعمليات عسكرية ضد جماعة "أنصار الله" دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد.